Александр Козловский о досрочном прекращении полномочий Александра Братчикова: У него есть, чем заниматься 

«Для себя он определил, что этот этап закончился», - такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) досрочное сложение полномочий вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Александра Братчикова.
Процесс ротации обязателен, продолжил секретарь реготделения.
Гость студии подчеркнул, что сложение депутатских полномочий не означает уход из работы партии. «У нас же есть не только Законодательное Собрание или городская Дума, но множество партийных проектов, в которые можно вносить свой вклад и делиться опытом», - заключил Александр Козловский.
Напомним, полномочия заместителя председателя Законодательного Собрания Псковской области, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, депутата от «Единой России» по округу №3 Александра Братчикова были прекращены на 56 сессии Собрания 18 июня.
Партия традиционно проводила предварительное голосование для последующего выдвижения кандидатов на выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В этом году электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая. Определены 13 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области в региональных группах и 13 — в одномандатных округах. Ряд депутатов, включая нескольких вице-спикеров Законодательного Собрания Псковской области, отказались от участия в предварительном голосовании.
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