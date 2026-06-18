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Александр Козловский о досрочном прекращении полномочий Александра Братчикова: У него есть, чем заниматься 

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«Для себя он определил, что этот этап закончился», - такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) досрочное сложение полномочий вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Александра Братчикова. 

«У него есть, чем заниматься, он имеет отношение к бизнесу в регионе, наверное, он посвятит себя другой работе, не менее важной. Ему нужно пожелать только успеха», - сказал Александр Козловский. 

Процесс ротации обязателен, продолжил секретарь реготделения. 

«Конечно, этот процесс каждый раз несколько иной: когда-то в большей, когда-то в меньшей степени. Выдвигать свою кандидатуру или нет - это в первую очередь выбор самих действующих депутатов, возможно, проходят совместные совещания и консультации, но в первую очередь — это их выбор, никто не может им запретить выдвигаться. Они сами оценивают свои силы и желания. Кто-то решает, что этот этап закончился, и дальше будет двигаться по другой линии», — сказал Александр Козловский.

Гость студии подчеркнул, что сложение депутатских полномочий не означает уход из работы партии. «У нас же есть не только Законодательное Собрание или городская Дума, но множество партийных проектов, в которые можно вносить свой вклад и делиться опытом», - заключил Александр Козловский.

Напомним, полномочия заместителя председателя Законодательного Собрания Псковской области, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, депутата от «Единой России» по округу №3 Александра Братчикова были прекращены на 56 сессии Собрания 18 июня.

Партия традиционно проводила предварительное голосование для последующего выдвижения кандидатов на выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В этом году электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая. Определены 13 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области в региональных группах и 13 — в одномандатных округах. Ряд депутатов, включая нескольких вице-спикеров Законодательного Собрания Псковской области, отказались от участия в предварительном голосовании.

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Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Депутат Псковского областного Собрания 4-7-го созывов (2007-2017 гг., 2021-2026 гг.)

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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