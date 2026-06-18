Александр Козловский: Мы не будем заниматься «шапкозакидательством»

Опасения относительно предстоящих выборов всегда есть, и это нормально. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У здравомыслящего человека всегда есть какие-то опасения, он никогда не может быть уверен на 100%. У меня, как у руководителя регионального отделения партии, конечно, тоже существуют опасения, и не по конкретным каким-то округам, а в принципе по всем. Для этого мы и создаем штаб, занимаемся социологией, опросами и внимательно следим за кампанией каждого кандидата. Для того, чтобы корректировать его работу. Поэтому мы не будем заниматься "шапкозакидательством", а будем помогать и отрабатывать», - сказал Александр Козловский.

Депутат отметил, что зачастую в партии делают что-то в первый раз. «Например, я когда-то впервые избирался депутатом городской Думы, областного Собрания, Государственной Думы. Сейчас я снова избираюсь и самого начала настраиваюсь на большую планомерную работу. Я уверен, что мы со всеми поставленными задачами справимся», - заключил парламентарий.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.