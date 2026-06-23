Псковский омбудсмен представил в Москве региональный опыт защиты избирательных прав

Омбудсмен Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которое состоялось в Москве в Доме прав человека. Тема заседания - «Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками в данной сфере», сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Заседание прошло под председательством уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой. В его работе приняли участие представители федеральных органов государственной власти, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, включая председателя ЦИК РФ Эллу Панфилову, члены Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и региональные уполномоченные по правам человека.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы защиты избирательных прав граждан, повышения доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения равного доступа к участию в выборах, развития дистанционного электронного голосования и правового просвещения в сфере избирательного права.

Особое внимание было уделено роли уполномоченных по правам человека в обеспечении соблюдения избирательных прав граждан, а также региональным практикам работы по защите прав избирателей. Участники представили успешный опыт субъектов Российской Федерации, обсудили существующие вызовы и механизмы их преодоления.

По итогам заседания состоялась дискуссия, в ходе которой были выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов защиты избирательных прав граждан и укреплению взаимодействия между институтами гражданского общества, избирательными комиссиями и уполномоченными по правам человека, рассказал Дмитрий Шахов.