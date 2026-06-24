«Политкухня»: Общественное наблюдение за избирательной кампанией-2026

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня в клуб политических гурманов придут два гостя: председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Седунов.

Политический шеф, главный редактор ПЛН Александр Савенко поговорит с ними об общественном наблюдении на предстоящих сентябрьских выборах.