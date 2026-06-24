Игорь Сопов рассказал о предвыборных мероприятиях Избиркома

Какие мероприятия будет проводить Избирательная комиссия Псковской области перед грядущими выборами в Государственную Думу и Законодательное Собрания региона, в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель псковского Избиркома Игорь Сопов.

«В День флага России, 22 августа, мы точно проведем политическую эстафету. Мы пригласим все политические партии, всех кандидатов, чтобы они приняли участие. Речь идет о партийных выборах, и мы хотим посмотреть, как партии отрабатывают на спортивном поле и как они могут передавать эстафетную палочку. Это продемонстрирует, как они работают в электоральном поле. Традиционно мы приглашаем все политические партии на эстафету. Посмотрим, как будет складываться ситуация. В прошлом году "политзабег" пришелся по душе всем. Участие приняли восемь партий. На ежегодной премии Российской ассоциации политических консультантов нам даже дали приз за эффективную работу с партиями. Коллеги в других регионах тоже собираются проводить политический забег», – отметил Игорь Сопов.

Также будут проводиться мероприятия, направленные на впервые голосующим молодых людей. Для них предусмотрены памятные подарки.

«Естественно мы много внимания уделяем впервые голосующим. Мы сделаем для них отдельные пригласительные билеты. Также, при содействии министерства здравоохранения Псковской области, в районных центрах будут работать машины, где можно будет пройти диспансеризацию и сделать прививки. Будут еще информационные проекты, детали которых я пока раскрывать не буду. Барсика (ростовая кукла появляется на избирательных участках в Псковской области - ред.) мы немного увеличили в количественном плане. Юг мы тоже не забываем, поэтому он будет и в Великих Луках. Избиратели из Великих Лук также смогут сфотографироваться с Барсиком и размещать фотографии в своих социальных сетях. Впервые голосующие получат памятные призы», – заключил Игорь Сопов.

В Псковской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам. Голосование проведут 18-20 сентября.