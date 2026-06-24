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Игорь Сопов о предстоящей избирательной кампании: Мы от своих стандартов не отходим

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В преддверии избирательной кампании 2026 года по выбору депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области региональная Избирательная комиссия не будет отходить от привычных методов работы по обеспечению легитимности и открытости выборов. Такое мнение высказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы от своих стандартов не отходим. Всегда легитимно, честно и равноправно относимся к каждому кандидату и к каждой политической партии. Весь аппарат Избирательной комиссии Псковской области работает без выходных, мы принимаем документы в те сроки, которые будут определены, графики будут известны всем политическим партиям. Создано специальное программное обеспечение, чтобы партии начали заполнять данные о своих кандидатах. Мы будем информировать наших избирателей о каждом этапе, который будет проходить Избирательная комиссия: подготовительный, выдвижение, регистрации – все будет отражаться на наших информационных ресурсах», – сообщил Игорь Сопов.

Он отметил, что в ходе самих выборов будет осуществляться видеонаблюдение и видеорегистрация. Федеральное видеонаблюдение будет вестись на 211 участковых избирательных комиссиях и в 26 территориальных. На всех остальных избирательных участках будет осуществляться видеорегистрация. Также будут присутствовать наблюдатели от всех политических партий, будет и общественное наблюдение.

«Мы много лет сотрудничаем с Общественной палатой и довольны этим сотрудничеством. Изменения в законодательстве всегда есть, и мы на этом акцентируем внимание. Как правило, Общественная палата закрывает все участки (наблюдателями - ред.), спасибо им за это. Как правило, мы получаем самые позитивные отклики о том, как происходит их наблюдение. Надо не забывать, что будут и международные эксперты, наблюдатели и независимые средства массовой информации. Мы им тоже обеспечиваем доступ и максимально освещаем, чтобы на подсчете голосов у нас не возникало никаких проблем», – подчеркнул Игорь Сопов.

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов добавил, что взаимодействие с псковским Избиркомом на протяжении многих лет является продуктивным в вопросе обучения общественных наблюдателей.

«На протяжении многих лет с Избирательной комиссией, с территориальными избирательными комиссиями у нас сложилось взаимодействие. Для нас это принципиально важно. Хочу сказать, что в Псковской области состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами вслед за сессией Законодательного Собрания Псковской области, которое объявило выборы на территории области. Традиционно в составе есть представители Общественной палаты. Кто-то раньше не был членом Общественного штаба, кто-то продолжает эту работу. Общественный штаб – открытый и в процессе деятельности, и в течение дней голосования. Каждый может прийти и сейчас, и в момент голосования, чтобы посмотреть, как происходят выборы не только в Псковской области, но и во всей стране, даже на самых маленьких участках», – подчеркнул Александр Седунов.

Напомним, ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.

В Псковской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам. Голосование проведут 18-20 сентября. 

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Пресс-портреты

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Седунов Александр Всеволодович

Седунов Александр Всеволодович

Председатель Общественной палаты Псковской области.

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