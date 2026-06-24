ЦИК ведет работу по включению в «белые списки» ресурсов для ДЭГ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ ведет работу по включению в «белые списки» ресурсов дистанционного электронного голосования, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

ЦИК России ведет работу по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые белые списки, чтобы обеспечить их доступность при возможных перебоях мобильной связи и передачи данных во время выборов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Памфилова отметила, что при возможных перебоях в работе мобильной связи и передачи данных в ходе проведения выборов, в том числе из-за мер, связанных с обеспечением безопасности, избирательная система должна быть готова к таким ситуациям, чтобы они не помешали проведению голосования, включая ДЭГ.

«Сейчас проводится работа по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые белые списки», - сказала глава ЦИК.

Она также обратила внимание на необходимость подготовить инфраструктуру в регионах, где будет применяться дистанционное электронное голосование. По словам Памфиловой, избирательным комиссиям этих субъектов во взаимодействии с региональными органами власти и органами местного самоуправления необходимо обеспечить избирательные участки и общественные пространства стационарными средствами передачи данных, а также средствами передачи данных коллективного пользования, пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре состоятся выборы депутатов в Государственную Думу и законодательный органы власти в регионах, в том числе в Псковской области.