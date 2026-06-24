Счета, отчетность, нейросети: Игорь Сопов рассказал о новациях избирательной кампании-2026

В избирательной кампании 2026 года по выбору депутатов Государственной Думы и Заксобрания Псковской области будет внедрено несколько инновационных решений. О них в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Главной новацией является помощь нашим кандидатам-одномандатникам, которые имеют право открывать избирательные счета дистанционно в Сбербанке. Если раньше всегда были проблемы и жалобы на очереди и отсутствие филиалов, то теперь это можно сделать удаленно. Мы проводили семинар в феврале с политическими партиями. Открывать счета удобно, и здесь вопросов не возникает», – сказал Игорь Сопов.

Также он пояснил правила публикования на агитационных материалах других людей, помимо кандидатов. С 2016 года это было запрещено.

«Спустя 10 лет на агитационные листовки возвращаются иные люди, которые могут выступать в поддержку того или иного кандидата. В 2016 году был запрет, и на листовках мог быть только кандидат. Сейчас при наличии согласия физлица на использование его изображения и высказывания о кандидате можно размещать любых людей. Естественно, эти люди не должны быть сгенерированы ИИ, они должны быть реально существующими. Партии должны принести в комиссию официальное подтверждение, что этот человек дает право использовать его изображение. Умерших и выдуманных людей использовать нельзя. Наблюдатели будут четко это понимать. Появляется широкая возможность для поддержки кандидатов с помощью лидеров общественного мнения, но в то же время, как некоторые партии любили, умерших своих героев и известных лиц применять в листовках уже нельзя. Это важно, и за этим будем следить. Если лицо, которое будет с кандидатом на листовке, аффилированно с иноагентом, это должно быть указано. Эти моменты мы будем внимательно проверять и за этим будем следить», – подчеркнул председатель псковского Избиркома.

Игорь Сопов остановился на том, что теперь для участия в голосовании на дому можно оставить заявку на Госуслугах.

«Мы неоднократно дебатировали с представителями политических партий на эту тему. Для Псковской области это необходимость, а не чья-то блажь. Не исключается возможность подачи заявки через третьих лиц, например, соцработников. Это очень удобно», – считает он.

Среди нововведений для политических партий ввели ряд послаблений. Так, теперь партиям для публикования финансовой отчетности необязательно обращаться к печатным изданиям – это можно сделать на своих интернет-ресурсах. То же касается и предвыборных программ.

«Это отнимало большое количество времени, места и финансовых ресурсов. Сейчас они могут сделать это на своих партийных интернет-ресурсах. Таким образом, они смогут не занимать газетные площади и делать все быстрее. Предвыборную программу партии тоже можно публиковать в интернете, необязательно ее печатать. Хочу предупредить политические партии, дорогие друзья, когда вы публикуете программу, а она обязательна к публикованию, широко информируйте избирателей, чтобы потом в конце кампании мы не получили звонков, мол мы ничего не знаем об этой партии и про ее программу - тоже. Есть пожелание, выборы большие, федеральные, с широкой информационной поддержкой. Не должно получаться так, что мы много знаем о федеральных лидерах, но ничего не знаем, что предлагают наши местные кандидаты», – заключил Игорь Сопов.

В Псковской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам. Голосование проведут 18-20 сентября.