Счета, отчетность, нейросети: Игорь Сопов рассказал о новациях избирательной кампании-2026

В избирательной кампании 2026 года по выбору депутатов Государственной Думы и Заксобрания Псковской области будет внедрено несколько инновационных решений. О них в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Также он пояснил правила публикования на агитационных материалах других людей, помимо кандидатов. С 2016 года это было запрещено.
Игорь Сопов остановился на том, что теперь для участия в голосовании на дому можно оставить заявку на Госуслугах.
Среди нововведений для политических партий ввели ряд послаблений. Так, теперь партиям для публикования финансовой отчетности необязательно обращаться к печатным изданиям – это можно сделать на своих интернет-ресурсах. То же касается и предвыборных программ.
«Это отнимало большое количество времени, места и финансовых ресурсов. Сейчас они могут сделать это на своих партийных интернет-ресурсах. Таким образом, они смогут не занимать газетные площади и делать все быстрее. Предвыборную программу партии тоже можно публиковать в интернете, необязательно ее печатать. Хочу предупредить политические партии, дорогие друзья, когда вы публикуете программу, а она обязательна к публикованию, широко информируйте избирателей, чтобы потом в конце кампании мы не получили звонков, мол мы ничего не знаем об этой партии и про ее программу - тоже. Есть пожелание, выборы большие, федеральные, с широкой информационной поддержкой. Не должно получаться так, что мы много знаем о федеральных лидерах, но ничего не знаем, что предлагают наши местные кандидаты», – заключил Игорь Сопов.
В Псковской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам. Голосование проведут 18-20 сентября.
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