Избиратели на выборах-2026 получат бумажные бюллетени при невозможности проголосовать онлайн

Избиратели, которые подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, перед выдачей бумажного бюллетеня член участковой избирательной комиссии проверит, не голосовал ли избиратель онлайн или на другом участке. Такой механизм отработан и позволит не допустить повторного голосования, пишет «Интерфакс».
ДЭГ на предстоящих выборах пройдет с 18 сентября по 20 сентября в 33 регионах России, в том числе в Псковской области.
Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.