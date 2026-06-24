Избиратели на выборах-2026 получат бумажные бюллетени при невозможности проголосовать онлайн

Избиратели, которые подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Если избиратель по той или иной причине, по каким-то обстоятельствам не смог проголосовать дистанционно, (он) сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах избирательного округа», - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, перед выдачей бумажного бюллетеня член участковой избирательной комиссии проверит, не голосовал ли избиратель онлайн или на другом участке. Такой механизм отработан и позволит не допустить повторного голосования, пишет «Интерфакс».

ДЭГ на предстоящих выборах пройдет с 18 сентября по 20 сентября в 33 регионах России, в том числе в Псковской области.

Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.