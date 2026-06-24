ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в Госдуму и ЗакС Псковской области

Региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков станет кандидатом от партии на выборах в Государственную Думу по одномандатному округу №150 (Псковская область).

Он также войдет в состав региональной группы кандидатов, которую возглавит депутат Госдумы Сергей Леонов. В состав данной группы включены представители ряда субъектов РФ, в том числе нашего региона. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников в партии.

Леонид Слуцкий (справа) и Сергей Леонов (в центре) Фото: duma.gov.ru

В тройку лидеров списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Законодательное Собрание Псковской области, по предварительной информации, могут войти председатель партии Леонид Слуцкий, Сергей Леонов и Антон Минаков. Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар, участие которой в выборах в Псковской области планировалось ранее, вероятно, будет участвовать в избирательной кампании в других регионах.

Напомним, накануне в Подмосковье прошел съезд ЛДПР. Либерал-демократы утвердили предвыборную программу «100 дней преобразования России», партийный лозунг для думской кампании – «Выбери ЛДПР – спаси Россию!» и кандидатов в депутаты Госдумы. Федеральную часть списка возглавил Леонид Слуцкий. Всего партия выдвигает 435 кандидатов, из них 224 пойдут по одномандатным округам.

Голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября.