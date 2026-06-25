Дмитрий Быстров подписал соглашение о сотрудничестве с Глубокским районом Витебской области

Соглашение о сотрудничестве с Глубокским районом Витебской области подписали в ходе XIII Форума регионов России и Беларуси, который в эти дни проходит в Минске, сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах

Дмитрий Быстров отметил, что он с коллегами планирует продолжать сотрудничать с районами Беларуси в социально-экономической, культурной, образовательной и туристической сферах.

«Рады, что в дружественной Республике Беларусь у Островского округа есть надежные и давние партнеры!» — прокомментировал глава Островского округа.

Подписание соглашения состоялось в присутствии председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко и заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Натальи Якубицкой.

Напомним, Псковскую область на XIII Форуме регионов Беларуси и России представляет вице-спикер Игорь Дитрих