Дмитрий Быстров подписал соглашение о сотрудничестве с Глубокским районом Витебской области

Соглашение о сотрудничестве с Глубокским районом Витебской области подписали в ходе XIII Форума регионов России и Беларуси, который в эти дни проходит в Минске, сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах
Дмитрий Быстров отметил, что он с коллегами планирует продолжать сотрудничать с районами Беларуси в социально-экономической, культурной, образовательной и туристической сферах.
Подписание соглашения состоялось в присутствии председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко и заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Натальи Якубицкой.
Напомним, Псковскую область на XIII Форуме регионов Беларуси и России представляет вице-спикер Игорь Дитрих
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