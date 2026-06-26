Новгородская типография «Декор» назвала цены на агитационную полиграфию для выборов-2026

Общество с ограниченной ответственностью «Декор» из Великого Новгорода опубликовало прайс-лист на изготовление печатных агитационных материалов для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, а также выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, которые состоятся 20 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Декоре», предложение адресовано политическим партиям, избирательным объединениям и кандидатам.

На продукцию действуют цены:

— плакаты формата А2 — от 9 рублей;

— плакаты формата А3 — от 8 рублей;

— листовки формата А4, буклеты — от 3,5 рубля;

— календари, открытки — от 5 рублей;

— блокноты формата А6 — от 45 рублей;

— широкоформатная полноцветная печать — от 650 рублей за квадратный метр;

— иная полиграфическая и сувенирная продукция.

ООО «Декор» рассчитывает цены за единицу продукции исходя из тиража в 10 000 экземпляров. Стоимость меняется в зависимости от тиража, формата, красочности, вида и плотности используемой бумаги, а также сроков изготовления. Цены — в рублях за единицу продукции с учетом НДС 5%.

Компания принимает оплату за изготовление агитационных материалов безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда в соответствии с действующим законодательством.

В указанные цены не входят услуги по разработке дизайна, верстке и доставке. Стоимость печатных агитационных материалов, не указанных в прайс-листе, рассчитывают индивидуально исходя из тиража, формата, цветности, бумаги и плотности.

«Декор» изготавливает полиграфическую продукцию нестандартных размеров с тиснением, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией и выполняет расчет согласно техническому заданию, оформляя его в виде калькуляции.

Компания располагается по адресу: 173001, г. Великий Новгород, Софийская наб., д. 2.

Контактные телефоны: 8 (8162) 77-22-08; 8-905-290-84-25.

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