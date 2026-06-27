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Псковская область подписала 31-е соглашение с белорусскими партнерами на Форуме регионов

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На полях форума подписано Соглашение о приграничном сотрудничестве между Островским округом Псковской области и Глубокским районом Витебской области подписано на полях XIII Форума регионов Беларуси и России в Минске. Это уже 31-й документ такого уровня, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

Сегодня с белорусскими партнерами работают 17 муниципалитетов. Сотрудничество идет по всем направлениям: экономика, образование, культура, спорт, событийная повестка.

В форуме участвуют более десяти псковских предприятий: «Себежанка», «Псковский каравай», сыроварни, производители меда, ягод, мясных деликатесов, а также швейная фабрика «Русслана». Отдельно представлен туристический и инвестиционный потенциал.

 
Стенд Псковской области посетили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. 

Валентина Матвиенко попробовала себежский пряник с сыром брюност – совместный продукт кондитеров и сыроварни Сергея Сального из Пушкинских Гор. Гости высоко оценили качество и разнообразие псковской продукции.

«Уверен, что наше взаимодействие будет только усиливаться – общие проекты и дружба народов дают реальный результат», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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