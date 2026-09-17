«Политкухня»: Алексей Наумец о новой элите России

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Особенно важно это сделать перед сентябрьскими выборами депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня гостем клуба политических гурманов станет сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец.

Политический шеф Александр Савенко поговорит с ним о новой элите России – ветеранах СВО, которые «врываются» в политику, о предлагаемых «Единой Россией» мерах поддержки участников СВО и членов их семей, а также о создании центра адаптивной физкультуры, о котором губернатор Михаил Ведерников рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»