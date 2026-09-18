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Некоторые псковичи получили право выйти за пределы домашнего ареста, чтобы проголосовать

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Задача уполномоченного по правам человека в дни выборов – следить за тем, как обеспечены права на голосование тех групп населения, которые не могут дойти до избирательного участка самостоятельно. В их числе – лица с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане, находящиеся в следственных изоляторах, исправительных центрах и под домашним арестом. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

По словам Дмитрия Шахова, в этом месяце на выборах в регионе проголосуют 25 человек, находящихся под домашним арестом. Следователи, ведущие их дела, отнеслись к вопросу с пониманием: часть граждан получила право покинуть пределы жилья для посещения избирательного участка, другие проголосуют на дому.

«Здесь никакого насилия нет. Часть из них получили право выйти за пределы домашнего ареста для прохождения на избирательный участок, часть будет голосовать у себя на дому, где отбывает домашний арест. Мы тоже ежегодно пару случаев вместе с участковыми комиссиями смотрим, как этот процесс происходит. И могу сказать, что всем тем, кто находится в местах лишения свободы, в СИЗО, в исправительных центрах и под домашним арестом, обеспечено право на голосование», – подчеркнул омбудсмен.

Гость студии также отметил, что под вниманием уполномоченного остаются закрытые участки, включая лечебные учреждения и военные объекты, которые лишены видеонаблюдения. Серьезным подспорьем в работе стала инструкция Центральной избирательной комиссии, позволяющая региональным омбудсменам контролировать ход голосования через видеосистему в режиме 24 часов. «Мы можем посмотреть, как начинается голосование, как заканчивается, что происходит на избирательных участках ночью», – пояснил Дмитрий Шахов.

Кроме того, омбудсмен лично планирует посетить избирательные участки, в том числе организованные на границе для граждан РФ, проживающих за рубежом. 

«На границе будет организовано пять участков, как и в прошлые выборы. Соответственно, люди, проживающие в Эстонии, Латвии и в других европейских странах, также смогут выразить свое мнение и проголосовать», – резюмировал Дмитрий Шахов. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.

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Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

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