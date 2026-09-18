Некоторые псковичи получили право выйти за пределы домашнего ареста, чтобы проголосовать

Задача уполномоченного по правам человека в дни выборов – следить за тем, как обеспечены права на голосование тех групп населения, которые не могут дойти до избирательного участка самостоятельно. В их числе – лица с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане, находящиеся в следственных изоляторах, исправительных центрах и под домашним арестом. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам Дмитрия Шахова, в этом месяце на выборах в регионе проголосуют 25 человек, находящихся под домашним арестом. Следователи, ведущие их дела, отнеслись к вопросу с пониманием: часть граждан получила право покинуть пределы жилья для посещения избирательного участка, другие проголосуют на дому.
Гость студии также отметил, что под вниманием уполномоченного остаются закрытые участки, включая лечебные учреждения и военные объекты, которые лишены видеонаблюдения. Серьезным подспорьем в работе стала инструкция Центральной избирательной комиссии, позволяющая региональным омбудсменам контролировать ход голосования через видеосистему в режиме 24 часов. «Мы можем посмотреть, как начинается голосование, как заканчивается, что происходит на избирательных участках ночью», – пояснил Дмитрий Шахов.
Кроме того, омбудсмен лично планирует посетить избирательные участки, в том числе организованные на границе для граждан РФ, проживающих за рубежом.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.
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