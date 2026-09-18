 
Политика

Александр Котов проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание

0

Председатель Законодательного Собрания депутатов Псковской области Александр Котов проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму сегодня, 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несколько раз я использовал современный метод - систему дистанционного электронного голосования. Сегодня решил приехать пораньше к открытию на избирательный участок для того, чтобы проголосовать традиционным способом с помощью избирательного бюллетеня. Для нас, избирателей, по-прежнему доступны все способы голосования», - отметил парламентарий. 

Александр Котов обратился также к самим избирателям, подчеркнув важность голосования. 

«Я хочу обратиться к нашим уважаемым псковичам: приходите на избирательные участки, голосуйте дистанционно, выбирайте тех, кому вы доверяете. Выбирайте тех, кто будет представлять ваши интересы в Государственной Думе Российской Федерации и Законодательном Собрании Псковской области на последующие пять лет. От нашего выбора зависит будущее нашей страны, зависит будущее нашего региона», - резюмировал председатель Заксобрания. 

Александр Котов сделал свой выбор на избирательном участке в средней школе №3 в микрорайоне Овсище города Пскова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026