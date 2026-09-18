Александр Котов проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание

Председатель Законодательного Собрания депутатов Псковской области Александр Котов проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму сегодня, 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несколько раз я использовал современный метод - систему дистанционного электронного голосования. Сегодня решил приехать пораньше к открытию на избирательный участок для того, чтобы проголосовать традиционным способом с помощью избирательного бюллетеня. Для нас, избирателей, по-прежнему доступны все способы голосования», - отметил парламентарий.

Александр Котов обратился также к самим избирателям, подчеркнув важность голосования.

«Я хочу обратиться к нашим уважаемым псковичам: приходите на избирательные участки, голосуйте дистанционно, выбирайте тех, кому вы доверяете. Выбирайте тех, кто будет представлять ваши интересы в Государственной Думе Российской Федерации и Законодательном Собрании Псковской области на последующие пять лет. От нашего выбора зависит будущее нашей страны, зависит будущее нашего региона», - резюмировал председатель Заксобрания.

Александр Котов сделал свой выбор на избирательном участке в средней школе №3 в микрорайоне Овсище города Пскова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.