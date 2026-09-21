Стали известны предварительные итоги выборов по одномандатным округам в Псковской области

Появились предварительные результаты избирательной кампании по выбору депутатов в Законодательное Собрания Псковской области по одномандатным округам.

Округ №1

Алексей Севастьянов «Единая Россия» 5377 голосов Юрий Конов КПРФ 2612 Сергей Самокиш «Новые люди» 1933 Наталья Тудакова «Справедливая Россия» 1862 Владимир Ефимов ЛДПР 1181 Валентина Борисенкова «Партия пенсионеров» 1100 Валерий Колтаков «Родина» 273

Округ №2

Евгений Васильев «Единая Россия» 7218 Дмитрий Михайлов КПРФ 3026 Евгений Васильев «Яблоко» 1816 Иван Сверчков «Новые люди» 1675 Светлана Полянская ЛДПР 1308 Анастасия Григорьева «Справедливая Россия» 1045 Ольга Круглова «Партия пенсионеров» 965 Александр Белов «Родина» 467

Округ №3

Елена Синёва «Единая Россия» 6293 Евгений Сотник КПРФ 2553 Виктор Яшин «Справедливая Россия» 1641 Алексей Канищев «Яблоко» 1568 Сергей Горячев «Партия пенсионеров» 1424 Рамиль Усманов ЛДПР 874

Округ №4

Юрий Сорокин «Единая Россия» 6600 Наталья Романовская КПРФ 2718 Яна Иванова «Яблоко» 1945 Игорь Иванов «Справедливая Россия» 1663 Денис Поздняков «Новые люди» 1554 Константин Ситкин ЛДПР 1551 Елена Сойтту «Партия пенсионеров» 819

Округ №5

Дмитрий Белюков «Единая Россия» 11038 Николай Чувайлов КПРФ 1914 Надежда Григорьева «Яблоко» 1201 Кирилл Захаров ЛДПР 1083 Александр Михаленков «Новые люди» 1002 Сергей Шишков «Справедливая Россия» 880 Сергей Дубинин «Партия пенсионеров» 699

Округ №6

Юлия Ярышкина «Единая Россия» 10375 Сергей Матвеев КПРФ 1652 Любовь Лугашева «Новые люди» 1050 Юрий Павлинов ЛДПР 1036 Николай Чеботарь «Коммунисты России» 1026 Константин Некрасов «Яблоко» 860 Евгений Смирнов «Справедливая Россия» 748 Закир Рахманов «Партия пенсионеров» 384

Округ №7

Андрей Ключко «Единая Россия» 12703 Александр Конашенков «Яблоко» 2431 Иван Гориславский КПРФ 2355 Игорь Романов «Новые люди» 2051 Артем Васильев ЛДПР 1874 Александр Ножка «Справедливая Россия» 1612 Дарья Кучугурина «Партия пенсионеров» 1208 Павел Бикташев «Родина» 669

Округ №8

Дмитрий Мельцер «Единая Россия» 10339 Сергей Алексеев «Справедливая Россия» 2978 Сергей Петров КПРФ 2145 Алексей Голубев ЛДПР 1719 Семен Барков «Новые люди» 1312 Ирина Ильина «Партия пенсионеров» 1119 Вера Реброва «Яблоко» 796

Округ №9

Михаил Каратыш «Единая Россия» 9521

Борис Прилипкин КПРФ 2082

Сергей Федоров «Новые люди» 1399

Вячеслав Коев «Партия пенсионеров» 1374

Иван Перетятко ЛДПР 1324

Дмитрий Шеметов «Яблоко» 1031

Юрий Федоров «Справедливая Россия» 706

Округ №10

Надежда Васильева «Единая Россия» 9571 Петр Алексеенко КПРФ 2979 Людмила Маринова ЛДПР 1921 Александра Радион «Новые люди» 1484 Станислав Татаринович «Справедливая Россия» 1441 Марианна Свистунова «Партия пенсионеров» 1271

Округ №11

Игорь Дитрих «Единая Россия» 12189 Екатерина Сорокина КПРФ 3448 Николай Салов ЛДПР 2001 Наталья Красикова «Новые люди» 1610 Игорь Иванов «Партия пенсионеров» 1581 Роман Лаврентьев «Яблоко» 720

Округ №12

Андрей Козлов «Единая Россия» 11972 Ольга Одинцова КПРФ 2726 Василий Русаков ЛДПР 1895 Татьяна Петрова «Справедливая Россия» 1590 Александр Казицкий «Партия пенсионеров» 1087 Валерия Теренина «Новые люди» 1082 Павел Семериков «Яблоко» 716

Округ №13

Дарья Козьякова «Единая Россия» 13124 Александр Баев КПРФ 3937 Андрей Вихман «Яблоко» Виктория Огирок «Справедливая Россия» 2584 Алексей Лавов «Новые люди» 2096

Ранее сообщалось, что после обработки 98% бюллетеней «Единая Россия» набирает 52,66% на выборах в Заксобрание Псковской области.

Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области проходили с 18 по 20 сентября.