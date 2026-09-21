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Стали известны предварительные итоги выборов по одномандатным округам в Псковской области

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Появились предварительные результаты избирательной кампании по выбору депутатов в Законодательное Собрания Псковской области по одномандатным округам.

Округ №1

  1. Алексей Севастьянов «Единая Россия» 5377 голосов
  2. Юрий Конов КПРФ 2612 
  3. Сергей Самокиш «Новые люди» 1933
  4. Наталья Тудакова «Справедливая Россия» 1862 
  5. Владимир Ефимов ЛДПР 1181 
  6. Валентина Борисенкова «Партия пенсионеров» 1100
  7. Валерий Колтаков «Родина» 273 

Округ №2

  1. Евгений Васильев «Единая Россия» 7218 
  2. Дмитрий Михайлов КПРФ 3026 
  3. Евгений Васильев «Яблоко» 1816 
  4. Иван Сверчков «Новые люди» 1675 
  5. Светлана Полянская ЛДПР 1308 
  6. Анастасия Григорьева «Справедливая Россия» 1045 
  7. Ольга Круглова «Партия пенсионеров» 965 
  8. Александр Белов «Родина» 467 

Округ №3

  1. Елена Синёва «Единая Россия» 6293
  2. Евгений Сотник КПРФ 2553 
  3. Виктор Яшин «Справедливая Россия» 1641 
  4. Алексей Канищев «Яблоко» 1568 
  5. Сергей Горячев «Партия пенсионеров» 1424 
  6. Рамиль Усманов ЛДПР 874 

Округ №4

  1. Юрий Сорокин «Единая Россия» 6600 
  2. Наталья Романовская КПРФ 2718 
  3. Яна Иванова «Яблоко» 1945 
  4. Игорь Иванов «Справедливая Россия» 1663 
  5. Денис Поздняков «Новые люди» 1554 
  6. Константин Ситкин ЛДПР 1551 
  7. Елена Сойтту «Партия пенсионеров» 819 

Округ №5

  1. Дмитрий Белюков «Единая Россия» 11038  
  2. Николай Чувайлов КПРФ 1914 
  3. Надежда Григорьева «Яблоко» 1201 
  4. Кирилл Захаров ЛДПР 1083 
  5. Александр Михаленков «Новые люди» 1002 
  6. Сергей Шишков «Справедливая Россия» 880 
  7. Сергей Дубинин «Партия пенсионеров» 699 

Округ №6

  1. Юлия Ярышкина «Единая Россия» 10375 
  2. Сергей Матвеев КПРФ 1652 
  3. Любовь Лугашева «Новые люди» 1050 
  4. Юрий Павлинов ЛДПР 1036 
  5. Николай Чеботарь «Коммунисты России» 1026 
  6. Константин Некрасов «Яблоко» 860 
  7. Евгений Смирнов «Справедливая Россия» 748 
  8. Закир Рахманов «Партия пенсионеров» 384 

Округ №7 

  1. Андрей Ключко «Единая Россия» 12703 
  2. Александр Конашенков «Яблоко» 2431 
  3. Иван Гориславский КПРФ 2355 
  4. Игорь Романов «Новые люди» 2051 
  5. Артем Васильев ЛДПР 1874 
  6. Александр Ножка «Справедливая Россия» 1612 
  7. Дарья Кучугурина «Партия пенсионеров» 1208 
  8. Павел Бикташев «Родина» 669 

Округ №8

  1. Дмитрий Мельцер «Единая Россия» 10339 
  2. Сергей Алексеев «Справедливая Россия» 2978 
  3. Сергей Петров КПРФ 2145 
  4. Алексей Голубев ЛДПР 1719 
  5. Семен Барков «Новые люди» 1312
  6. Ирина Ильина «Партия пенсионеров» 1119 
  7. Вера Реброва «Яблоко» 796 

Округ №9

  • Михаил Каратыш «Единая Россия» 9521
  • Борис Прилипкин КПРФ 2082 
  • Сергей Федоров «Новые люди» 1399  
  • Вячеслав Коев «Партия пенсионеров» 1374 
  • Иван Перетятко ЛДПР 1324 
  • Дмитрий Шеметов «Яблоко» 1031 
  • Юрий Федоров «Справедливая Россия» 706 

Округ №10

  1. Надежда Васильева «Единая Россия» 9571 
  2. Петр Алексеенко КПРФ 2979 
  3. Людмила Маринова ЛДПР 1921 
  4. Александра Радион «Новые люди» 1484 
  5. Станислав Татаринович «Справедливая Россия» 1441 
  6. Марианна Свистунова «Партия пенсионеров» 1271 

Округ №11

  1. Игорь Дитрих «Единая Россия» 12189 
  2. Екатерина Сорокина КПРФ 3448 
  3. Николай Салов ЛДПР 2001 
  4. Наталья Красикова «Новые люди» 1610 
  5. Игорь Иванов «Партия пенсионеров» 1581 
  6. Роман Лаврентьев «Яблоко» 720 

Округ №12

  1. Андрей Козлов «Единая Россия» 11972 
  2. Ольга Одинцова КПРФ 2726 
  3. Василий Русаков ЛДПР 1895 
  4. Татьяна Петрова «Справедливая Россия» 1590 
  5. Александр Казицкий «Партия пенсионеров» 1087 
  6. Валерия Теренина «Новые люди» 1082 
  7. Павел Семериков «Яблоко» 716 

Округ №13

  1. Дарья Козьякова «Единая Россия» 13124 
  2. Александр Баев КПРФ 3937 
  3. Андрей Вихман «Яблоко»
  4. Виктория Огирок «Справедливая Россия» 2584 
  5. Алексей Лавов «Новые люди» 2096 

Ранее сообщалось, что после обработки 98% бюллетеней «Единая Россия» набирает 52,66% на выборах в Заксобрание Псковской области.

Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области проходили с 18 по 20 сентября.

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