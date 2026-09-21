Стали известны предварительные итоги выборов по одномандатным округам в Псковской области

Появились предварительные результаты избирательной кампании по выбору депутатов в Законодательное Собрания Псковской области по одномандатным округам.
Округ №1
- Алексей Севастьянов «Единая Россия» 5377 голосов
- Юрий Конов КПРФ 2612
- Сергей Самокиш «Новые люди» 1933
- Наталья Тудакова «Справедливая Россия» 1862
- Владимир Ефимов ЛДПР 1181
- Валентина Борисенкова «Партия пенсионеров» 1100
- Валерий Колтаков «Родина» 273
Округ №2
- Евгений Васильев «Единая Россия» 7218
- Дмитрий Михайлов КПРФ 3026
- Евгений Васильев «Яблоко» 1816
- Иван Сверчков «Новые люди» 1675
- Светлана Полянская ЛДПР 1308
- Анастасия Григорьева «Справедливая Россия» 1045
- Ольга Круглова «Партия пенсионеров» 965
- Александр Белов «Родина» 467
Округ №3
- Елена Синёва «Единая Россия» 6293
- Евгений Сотник КПРФ 2553
- Виктор Яшин «Справедливая Россия» 1641
- Алексей Канищев «Яблоко» 1568
- Сергей Горячев «Партия пенсионеров» 1424
- Рамиль Усманов ЛДПР 874
Округ №4
- Юрий Сорокин «Единая Россия» 6600
- Наталья Романовская КПРФ 2718
- Яна Иванова «Яблоко» 1945
- Игорь Иванов «Справедливая Россия» 1663
- Денис Поздняков «Новые люди» 1554
- Константин Ситкин ЛДПР 1551
- Елена Сойтту «Партия пенсионеров» 819
Округ №5
- Дмитрий Белюков «Единая Россия» 11038
- Николай Чувайлов КПРФ 1914
- Надежда Григорьева «Яблоко» 1201
- Кирилл Захаров ЛДПР 1083
- Александр Михаленков «Новые люди» 1002
- Сергей Шишков «Справедливая Россия» 880
- Сергей Дубинин «Партия пенсионеров» 699
Округ №6
- Юлия Ярышкина «Единая Россия» 10375
- Сергей Матвеев КПРФ 1652
- Любовь Лугашева «Новые люди» 1050
- Юрий Павлинов ЛДПР 1036
- Николай Чеботарь «Коммунисты России» 1026
- Константин Некрасов «Яблоко» 860
- Евгений Смирнов «Справедливая Россия» 748
- Закир Рахманов «Партия пенсионеров» 384
Округ №7
- Андрей Ключко «Единая Россия» 12703
- Александр Конашенков «Яблоко» 2431
- Иван Гориславский КПРФ 2355
- Игорь Романов «Новые люди» 2051
- Артем Васильев ЛДПР 1874
- Александр Ножка «Справедливая Россия» 1612
- Дарья Кучугурина «Партия пенсионеров» 1208
- Павел Бикташев «Родина» 669
Округ №8
- Дмитрий Мельцер «Единая Россия» 10339
- Сергей Алексеев «Справедливая Россия» 2978
- Сергей Петров КПРФ 2145
- Алексей Голубев ЛДПР 1719
- Семен Барков «Новые люди» 1312
- Ирина Ильина «Партия пенсионеров» 1119
- Вера Реброва «Яблоко» 796
Округ №9
- Михаил Каратыш «Единая Россия» 9521
- Борис Прилипкин КПРФ 2082
- Сергей Федоров «Новые люди» 1399
- Вячеслав Коев «Партия пенсионеров» 1374
- Иван Перетятко ЛДПР 1324
- Дмитрий Шеметов «Яблоко» 1031
- Юрий Федоров «Справедливая Россия» 706
Округ №10
- Надежда Васильева «Единая Россия» 9571
- Петр Алексеенко КПРФ 2979
- Людмила Маринова ЛДПР 1921
- Александра Радион «Новые люди» 1484
- Станислав Татаринович «Справедливая Россия» 1441
- Марианна Свистунова «Партия пенсионеров» 1271
Округ №11
- Игорь Дитрих «Единая Россия» 12189
- Екатерина Сорокина КПРФ 3448
- Николай Салов ЛДПР 2001
- Наталья Красикова «Новые люди» 1610
- Игорь Иванов «Партия пенсионеров» 1581
- Роман Лаврентьев «Яблоко» 720
Округ №12
- Андрей Козлов «Единая Россия» 11972
- Ольга Одинцова КПРФ 2726
- Василий Русаков ЛДПР 1895
- Татьяна Петрова «Справедливая Россия» 1590
- Александр Казицкий «Партия пенсионеров» 1087
- Валерия Теренина «Новые люди» 1082
- Павел Семериков «Яблоко» 716
Округ №13
- Дарья Козьякова «Единая Россия» 13124
- Александр Баев КПРФ 3937
- Андрей Вихман «Яблоко»
- Виктория Огирок «Справедливая Россия» 2584
- Алексей Лавов «Новые люди» 2096
Ранее сообщалось, что после обработки 98% бюллетеней «Единая Россия» набирает 52,66% на выборах в Заксобрание Псковской области.
Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области проходили с 18 по 20 сентября.