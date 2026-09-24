Экс-сенатор и бывший псковский вице-губернатор могут занять посты замруководителя фракции «Единой России» в ГД

Депутат Госдумы, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов и его коллега, бывший заместитель губернатора Псковской области Денис Кравченко могут получить посты замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД. Как сообщают «Ведомости», в настоящее время власти завершают консультации по поводу руководящих должностей в парламенте.

На фото: Александр Борисов

Лидером думских единороссов вместо Владимира Васильева, который вероятно получит пост заместителя председателя Госдумы, может быть назначен экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Большинство заместителей руководителя фракции останутся на своих постах.

На фото: Денис Кравченко / сайт «Единой России»

Как отмечает издание, ранее должность замруководителя фракции с руководством внутрифракционной группы совмещал депутат Госдумы от Псковской и Ленинградской областей Александр Борисов, в этот раз избиравшийся в составе другой региональной группы.

Кроме того, заместителем руководителя фракции может стать и бывший заместитель губернатора Псковской области Денис Кравченко. В администрации Псковской области он работал при губернаторе Андрее Турчаке, а в уходящем созыве Госдумы был первым заместителем председателя комитета по экономике, автором закона о креативных индустриях. До избрания в Госдуму в 2016 году Денис Кравченко работал заместителем и первым заместителем генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации.

Фракция «Единой России» будет самой большой за историю работы единороссов в Госдуме – порядка 348 депутатов из 450.