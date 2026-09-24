 
Политика

Экс-сенатор и бывший псковский вице-губернатор могут занять посты замруководителя фракции «Единой России» в ГД

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Депутат Госдумы, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов и его коллега, бывший заместитель губернатора Псковской области Денис Кравченко могут получить посты замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД. Как сообщают «Ведомости», в настоящее время власти завершают консультации по поводу руководящих должностей в парламенте.

На фото: Александр Борисов

Лидером думских единороссов вместо Владимира Васильева, который вероятно получит пост заместителя председателя Госдумы, может быть назначен экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.  Большинство заместителей руководителя фракции останутся на своих постах. 

На фото: Денис Кравченко / сайт «Единой России»

Как отмечает издание, ранее должность замруководителя фракции с руководством внутрифракционной группы совмещал депутат Госдумы от Псковской и Ленинградской областей Александр Борисов, в этот раз избиравшийся в составе другой региональной группы. 
Кроме того, заместителем руководителя фракции может стать и бывший заместитель губернатора Псковской области Денис Кравченко. В администрации Псковской области он работал при губернаторе Андрее Турчаке, а в уходящем созыве Госдумы был первым заместителем председателя комитета по экономике, автором закона о креативных индустриях. До избрания в Госдуму в 2016 году Денис Кравченко работал заместителем и первым заместителем генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации. 

Фракция «Единой России» будет самой большой за историю работы единороссов в Госдуме – порядка 348 депутатов из 450.

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Пресс-портреты

Турчак Андрей Анатольевич

Турчак Андрей Анатольевич

Глава Республики Алтай, председатель правительства Республики Алтай.

Борисов Александр Александрович

Борисов Александр Александрович

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме

Кравченко Денис Борисович

Кравченко Денис Борисович

Заместитель губернатора Псковской области (2011-2013 гг.).

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