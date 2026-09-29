Полномочия трех депутатов Великолукской гордумы прекратят на ближайшей сессии

40-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 2 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

На сессии обсудят досрочное прекращение полномочий депутатов Великолукской городской Думы седьмого созыва Дмитрия Белюкова, Евгения Шумайлова, Юлии Ярышкиной и исключение их из составов комитетов. На минувших выборах 18-20 сентября их избрали по одномандатным округам и списку партии «Единая Россия» в Законодательное Собрание Псковской области.

Также депутатам предстоит внести изменения в решение Великолукской городской Думы об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы. Проект решения вносит исполняющий обязанности прокурора города Великие Луки.

Помимо этого, планируется обсудить установление дополнительных оснований признания безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам.

Разграничение компетенций органов местного самоуправления города Великие Луки в области жилищных отношений также включено в повестку заседания.

Кроме того, депутаты внесут изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Великих Лук на 2025-2027 годы и обсудят передачу в безвозмездное пользования нежилых помещений, располагающихся по адресам: город Великие Луки, проспект Ленина, 43/26 и на улице Комсомольца Зверева, 37. Еще планируется обсудить вопрос о приватизации трех нежилых помещений на Юбилейной площади, 3 и на проспекте Ленина, 29.

В числе прочих вопросов - обсуждение тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, передача в безвозмездное пользование спортивных объектов образовательным учреждениям и утверждение плана работу Великолукской городской Думы на IV квартал 2026 года.