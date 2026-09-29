Новый псковский парламент, перемены во власти и вертикаль Ведерникова

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска.

Новый псковский парламент от А до Я. Рекордная ротация, большинство бюджетников и самый молодой депутат в кресле спикера.

Вся власть - губернатору. Как Михаил Ведерников зачистил старые псковские элиты и выстроил новую модель.

Что дальше? Псковский политический класс перед лицом новых вызовов.

Сегодня на своей первой, установочной сессии приступает к работе восьмой созыв Законодательного Собрания Псковской области. Региональный парламент очень сильно обновился и не похож ни на один из прежних составов областного Собрания. Уровень ротации там - рекордный. Из 24 депутатов, доработавших до конца срока полномочий Собрания седьмого созыва, переизбрались только 10. Большинство же покинули стены Дома Советов - среди них отказавшийся от депутатского мандата один из самых авторитетных политиков региона Александр Котов, возглавлявший парламент 15 лет, его заместители, депутаты многих созывов Виктор Остренко и руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, экс-депутат Верховного совета и Госдумы Виктор Антонов, а также другие региональные парламентарии. Еще раньше досрочно ушел вице-спикер, глава бюджетного комитета Александр Братчиков.

На смену им пришли новые депутаты. И если провести небольшой анализ рядов Заксобрания (так сказать, от А до Я, от Алексеенко до Ярышкиной), то легко убедиться: среди парламентариев как никогда много педагогов (едва ли не каждый четвертый депутат), еще - врачи, работники социальной сферы, ветераны СВО. Бизнеса в Собрании теперь, считай, никакого - если в нулевые годы предприниматели составляли чуть ли не половину всего депутатского корпуса (20 человек из 44), парламент иногда даже называли «бизнес-клубом», то теперь там из деловых людей, считай, один Юрий Сорокин, директор завода «Псков-Полимер» и вице-спикер Собрания.

А его председателем станет 37-летний Борис Елкин, на прошлой неделе покинувший пост главы Пскова и получивший необходимые согласования. Говорю уверенно - станет, так как сомнений в этом нет никаких: мало того, что абсолютное большинство мест в ЗакСе у «Единой России» (21 из 26), а руководящие органы партии уже сказали свое слово, так еще и представители системной оппозиции в опросе ПЛН ясно дали однозначно понять: кандидата от партии власти поддержат, выдвигать свои кандидатуры не будут - как выразился депутат от ЛДПР Антон Минаков, «это было бы политическим популизмом, а устраивать представление или перформанс на заседании Законодательного Собрания бессмысленно».

- Товарищи, этот список согласован с дирекцией и с общественными организациями нашего института по охране животных (из фильма «Гараж»).

Еще один интересный момент: притом, что новое Законодательное Собрание - самое возрастное за всю более чем тридцатилетнюю историю (впервые среднестатистическому депутату за 50), спикером станет самый молодой из депутатов - Борису Елкину только тридцать семь. Как мы уже отмечали, традиционно пост председателя Собрания занимали «патриархи» псковской политики Юрий Шматов (1994-2004), Борис Полозов (2005-2011), Александр Котов (2011-2026). Все они прошли еще советскую школу, к моменту избрания являлись общепризнанными авторитетами, имели большой опыт руководящей работы в различных сферах - от реального сектора экономики до органов власти и МСУ. Через каждого из этих «старейшин» губернаторы, которые, кстати, всегда были младше спикеров Собрания, выстраивали отношения с депутатским корпусом и региональными элитами. Это была многолетняя псковская политическая традиция, которая теперь ушла в историю. И в целом руководство и структура Собрания меняются. Да, в одних случаях члены парламентского «ареопага» - например, главы комитетов Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов, Андрей Козлов не то что сохраняют, а даже укрепляют позиции, но в других случаях появляются новые руководители - скажем, экс-сотрудник спецслужб, советник губернатора Павел Гомон: рассматривая его как потенциального главу бюджетного комитета, политические обозреватели отмечают, что фигура эта для публичной псковской политики неизвестная, о профессиональных качествах пока можно только догадываться, между тем практически сразу после начала работы нового созыва стартует работа над бюджетом области-2027, и времени на раскачку у Павла Гомона и его коллег не будет. Что касается количества профильных комитетов, то оно возрастает - их будет не 4, а 5: новое структурное подразделение (по ЖКХ) возглавит теперь уже бывший глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Уход глав в депутаты, естественно, привел к назначению новых муниципальных руководителей. В Острове это - бывшая сотрудница правоохранительных органов Ирина Правдивцева, в Пскове врио главы стал заместитель Бориса Елкина Виталий Сухинский. Эти и другие ротации, и в целом перемены во власти не случайны, это не затыкание дыр, а элементы системной работы команды губернатора Михаила Ведерникова по зачистке прежних политических и административно-хозяйственных элит и выстраиванию единой вертикали власти. Как мы неоднократно отмечали в последние годы в публикациях Псковской Ленты Новостей и программах радио ПЛН FM, в области происходит масштабная смена подходов и принципов формирования местного политико-управленческого класса, а жесткая вертикаль власти обретает свою окончательную форму.

- Легким движением руки брюки превращаются… брюки превращаются... в элегантные шорты (из фильма «Бриллиантовая рука»)

В отличие от прежней номенклатуры, новые выдвиженцы принципиально лишены автономных рычагов влияния. Как отмечает телеграм-канал Псковской Ленты Новостей, если раньше руководители на местах могли маневрировать, опираясь на собственные электоральные заслуги, клановые договоренности или финансовые группы, то теперь правила игры изменились. Нынешние назначенцы зачастую никак не связаны с региональными элитами, партиями, бизнес-группами и не имеют привязки к конкретным территориям. Они лишены возможности опираться на депутатский корпус или общественные структуры. Как правило, они не связаны с публичной политикой, не обладают электоральной поддержкой, им не требуются харизматические данные. Их единственный политический капитал и источник легитимности - личное доверие губернатора. Они подотчетны только ему.

Все кадровые и структурные реформы ориентированы на максимальное укрепление губернаторской власти и нивелирование любых самостоятельных действий внутри политической системы. Кому быть главой, а кому депутатом — решает один человек, все остальные превратились в исполнителей и статистов. По сути, единственный источник власти сегодня — это глава региона, что кардинально отличает его от предшественников.

- Кто здесь главный?

- Я!

- Неправильный ответ! Главный здесь я! (из фильма «День выборов»)

Словом, перемены последнего времени — это звенья одной цепи, и все они подчинены общей логике — от перестройки Законодательного собрания (в ходе которой количество парламентариев было сокращено едва ли не вдвое и произошла масштабная ротация депутатского корпуса) до муниципальной реформы, по итогам которой районы и волости утратили самостоятельность, а главы муниципальных округов теперь назначаемы и абсолютно подконтрольны областному руководству. Да, разумеется, выстроить вертикаль пытались и другие псковские губернаторы, но именно при Михаиле Ведерникове, в середине его второго срока, эта модель доведена едва ли не до абсолютной стройности. Единственным исключением из общих правил остаются Великие Луки — как принято говорить, южная и промышленная столица региона, сохраняющая относительную самостоятельность. Кстати, по итогам прошедших выборов и распределения депутатов мандатов великолучане укрепили позиции в Собрании — помимо двух одномандатников, благодаря высокому результату за ЕР они провели двух списочников, а есть еще и пара депутатов, в той или иной степени ориентированных на великолукский клан. И всё это перед выборами-2027, когда в крупнейших центрах области — Пскове и Великих Луках — будут формироваться новые составы городских Дум, и вновь избранным депутатам затем предстоит утверждать предложенные губернатором кандидатуры на должности глав. Впрочем, это тема для отдельного большого разговора, и мы к нему в ближайшее время еще обязательно вернемся — и на страницах Псковской Ленты Новостей, и в эфире радио ПЛН FM.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.