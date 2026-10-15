Главу города Пскова будут выбирать депутаты из предложенных губернатором кандидатур

Выбор главы города Пскова будут осуществлять депутаты городской Думы из предложенных губернатором кандидатур. Соответствующие изменения в устав внесли депутаты на внеочередной сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предлагается внести в устав изменения по исключение голосование по отзыву главы, а также правотворческие инициативы граждан. Вносятся изменения нормы по созданию ТОСов. Участниками могут быть совершеннолетние люди, а не как раньше 16-летние. Структура органов местного самоуправления не меняется. Исключается право созыва внеочередной сессии гордумы у председателя. Теперь это исключительное право главы города. Кандидатов на должность назначает губернатор. Он же может отстранять главу города Пскова», - кратко изложил спикер гордумы Александр Гончаренко.

Изменения приводят устав города в соответствие с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Ряд норм из устава исключается. В частности, отменяется голосование по отзыву главы города и депутатов Гордумы, а также правотворческие инициативы граждан и конференции граждан. Меняется срок оповещения жителей о публичных слушаниях — теперь он составляет не менее десяти дней до их проведения.

Вносятся изменения и в нормы о территориальном общественном самоуправлении. Участниками ТОСов смогут быть только лица, достигшие 18 лет, тогда как ранее порог составлял 16 лет. Кроме того, исключается создание ТОСов в границах подъезда многоквартирного дома.

Из полномочий председателя Псковской городской Думы исключается право созыва внеочередной сессии — теперь это исключительная компетенция главы города. Структура органов местного самоуправления при этом не меняется.

Также закреплена норма о сроке полномочий заместителей главы администрации города: они исполняют свои полномочия и увольняются не с уходом действующего главы, а после избрания нового. Официальное опубликование муниципальных правовых актов будет осуществляться в сетевом издании в интернете.

18 депутатов проголосовали «за», двое воздержались.

Напомним, после избрания Бориса Елкина спикером Законодательного Собрания Псковской области на конкурс на замещение должности главы города губернатор региона Михаил Ведерников выдвинул Станислава Стармолотова.