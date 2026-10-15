Полномочия и порядок работы всех пяти комитетов приняли в псковском ЗакСе

Положения о комитетах рассмотрели и приняли депутаты Законодательного Собрания в рамках второй внеочередной сессии сегодня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего было принято пять постановлений по пяти комитетам, соответственно. Туда вошли: комитет по социальной политике, комитет по региональной политике и местному самоуправлению, комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию, комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике, комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

Принятые документы определяют полномочия комитета и порядок его действий. Также в положениях определены задачи комитетов, часть вопросов, входящих в его компетенцию.