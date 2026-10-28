Делегатов в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России определяют псковские депутаты

Делегатов в межпарламентское объединение «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» определили депутаты комитета Законодательного Собрания Псковской области по региональной политике и местному самоуправлению 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В комитет по правовым вопросам планируется делегировать депутатов Алексея Севастьянова и Павла Гомона. В комитет по экономической политике и бюджетным вопросам – Павла Гомона.
В комитет по социальной политике – депутатов Игоря Дитриха и Дмитрия Мельцера.
В комитет по вопросам местного самоуправления – Алексея Севастьянова и депутата Дмитрия Быстрова. В комитет по экологии – депутатов Андрея Козлова и Оксану Лазареву.
В комитет по образованию, науке и высшей школе – депутатов Елену Синёву и Юлию Ярышкину.
В комитет по межпарламентскому сотрудничеству – депутата Юрия Сорокина.
В комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу – депутатов Андрея Козлова и Антона Минакова.
В комитет по делам Севера и малочисленных народов – депутатов Дмитрия Быстрова и Наталью Тудакову.
В комитет по культурной политике и туризму – председателя Законодательного Собрания Бориса Елкина и Алексея Севастьянова.
В комитет по природным ресурсам и природопользованию – Андрея Козлова и Игоря Романова.
Законопроект единогласно поддержан депутатами комитета.