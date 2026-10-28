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Делегатов в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России определяют псковские депутаты

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Делегатов в межпарламентское объединение «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» определили депутаты комитета Законодательного Собрания Псковской области по региональной политике и местному самоуправлению 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В комитет по правовым вопросам планируется делегировать депутатов Алексея Севастьянова и Павла Гомона. В комитет по экономической политике и бюджетным вопросам – Павла Гомона.

В комитет по социальной политике – депутатов Игоря Дитриха и Дмитрия Мельцера.

В комитет по вопросам местного самоуправления – Алексея Севастьянова и депутата Дмитрия Быстрова. В комитет по экологии – депутатов Андрея Козлова и Оксану Лазареву.

В комитет по образованию, науке и высшей школе – депутатов Елену Синёву и Юлию Ярышкину.

В комитет по межпарламентскому сотрудничеству – депутата Юрия Сорокина.

В комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу – депутатов Андрея Козлова и Антона Минакова.

В комитет по делам Севера и малочисленных народов – депутатов Дмитрия Быстрова и Наталью Тудакову.

В комитет по культурной политике и туризму – председателя Законодательного Собрания Бориса Елкина и Алексея Севастьянова.

В комитет по природным ресурсам и природопользованию – Андрея Козлова и Игоря Романова.

Законопроект единогласно поддержан депутатами комитета.

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