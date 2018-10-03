Общество

Октябрь будет радовать псковичей теплом почти 2 недели

В Псковской области ожидается теплый октябрь, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, теплая и комфортная погода, преимущественно без осадков, будет радовать псковичей, предположительно, до 18 октября.

«Сегодня ночью ожидается небольшой дождь. В отдельные дни воздух будет прогреваться до 16 градусов. Ночной температурный фон будет характерен для октября - +2…+3 градуса. Заморозков мы пока не ожидаем», - пояснила Тала Нещадимова.