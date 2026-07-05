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Больше половины месячной нормы осадков выпало за сутки в Гдове

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Псковская область столкнулась с аномальными ливнями: в городе Гдов за минувшие сутки зафиксировано 46 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы для июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что русская равнина оказалась под натиском рекордных дождей, превышающих половину месячной нормы, в том числе и Псковская область, где за минувшие сутки в Гдове выпало 46 мм осадков при июньской норме в 69 мм.

В столице России за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 4 мм осадков, столько же на Балчуге, в Бутово и МГУ, в Тушино – 10 мм или 1 ведро дождевой воды на метр квадратный. В Подмосковье сильнейшие ливни прошли в Домодедово – 37 мм или 44% месячной нормы.

Сильные ливни (до 65% месячной нормы) также прошли в ряде регионов Центральной России, Черноземья и Северо-запада.

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