Общество

Должники по алиментам потеряют право на отсрочку от армии

Правительство РФ согласилось отменить отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам.

Соответствующий отзыв подготовлен кабинетом министров на законопроект, разработанный первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым. Копия документа имеется в распоряжении «Интерфакса».

Законопроектом предлагается «для обеспечения гарантий государственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, ограничить право граждан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, и уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу».

Законопроект предлагает возложить на федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы обязанность представлять по запросам военных комиссариатов сведения в отношении граждан о возбуждении или прекращение исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам.

В правительстве РФ поддерживают инициативу А.Красова при условии е доработки Госдумой в первом чтении, говорится в заключении.

В частности, в правительстве сочли, что «постановление о возбуждении (прекращении) исполнительного производства не является достаточным и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств».

Кроме того, в правительстве считают целесообразным распространить положения законопроекта на случаи непогашения задолженности по алиментам на содержание ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.