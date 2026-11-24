Ввоз 478 килограммов и 152 единиц подкарантинной продукции пресекли на государственной границе в Псковской области с начала 2026 года по 19 ноября. Всего специалисты выявили 139 случаев незаконного ввоза растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.





Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Основными нарушениями стали отсутствие фитосанитарных сертификатов и несоблюдение временных ограничений на ввоз растительной продукции из отдельных государств.

Через границу с нарушениями пытались провезти яблоки, ягоды, фрукты, овощи, цитрусовые, картофель, семена, посадочный материал, горшочные растения, рассаду овощных культур и луковицы цветов.

Всю запрещённую к ввозу продукцию вернули на сопредельные территории.