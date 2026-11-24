Мужчина вспомнил об алиментных обязательствах перед двумя сыновьями, когда перспектива административного наказания стала вполне реальной. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, на приеме у представителей структуры он выплатил 779 тысяч рублей задолженности, а также обязался перечислять текущие алименты ежемесячно в установленную дату.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание двух сыновей. За время неисполнения родительских обязательств накопилась внушительная задолженность — 779 тысяч рублей. Несмотря на наличие автомобиля, должник не спешил рассчитываться с детьми. Сотрудники ведомства ограничили его в специальном праве, лишив возможности пользоваться автомобилем на законных основаниях до исполнения требований.

Следующим шагом могло стать привлечение мужчины к административной ответственности. Однако перспектива наказания, обязательных работ и публичности оказалась убедительнее прежних требований о выплате алиментов.

Как отметили судебные приставы, должник уже оказался на цифровой «доске позора» — в реестре неплательщиков алиментов. Не желая, чтобы его имя продолжало фигурировать в списке, а знакомые узнали о финансовой несостоятельности в вопросах содержания собственных детей, мужчина явился на прием к судебным приставам.

Он принял решение не откладывать вопрос на потом: погасил всю задолженность — 779 тысяч рублей одним платежом.

Кроме того, мужчина обязался своевременно и в полном объеме выплачивать текущие алименты, перечисляя средства ежемесячно в определенную дату.