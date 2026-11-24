25 ноября – последний день приёма заявок на ежегодную премию главы города Пскова в сфере добровольчества «Я – волонтёр», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Участвовать могут волонтёры от 14 лет, зарегистрированные, обучающиеся или работающие в Пскове, а также имеющие личную книжку волонтёра. Верхнего возрастного ограничения нет – подать заявку могут и добровольцы старшего возраста. Награды предусмотрены в пяти номинациях, размер премии – от 10 до 60 тысяч рублей.

Заявки и необходимые документы принимаются в электронном виде на почту ee.dolgina@pskovadmin.ru с пометкой «Я – волонтёр» или в печатном виде по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, 23. Перечень документов и условия участия изложены в положении о премии.

Имена победителей объявят в декабре на торжественном награждении в ПсковГУ (улица Некрасова, 24). Точная дата и время будут сообщены дополнительно.