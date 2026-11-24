Накануне Всероссийского дня правовой помощи детям в здании Дедовичского районного суда состоялась встреча работников аппарата суда с учащимися 9-ого класса МБОУ «Дедовичская средняя школа № 1» и их классным руководителем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Дедовичский районный суд

Для учащихся образовательного учреждения была организована познавательная лекция на тему: «Дела, рассматриваемые в судах общей юрисдикции. Виды ответственности несовершеннолетних», где помощник судьи Дедовичского районного суда Е.О. Морозов напомнил молодому поколению о возрасте привлечения к ответственности, возможных последствиях, судебных процессах, а также мерах предосторожности при совершении тех или иных действий. Ребятам было рассказано о судебных заседаниях с участием присяжных заседателей, применении видео-конференц-связи во время судебных процессов, а также о предъявляемых требованиях для получения юридического образования.

Вместе с консультантом суда О.В. Морозовой ребята посетили архив, где Ольга Валентиновна уделила внимание делам, которые находятся на хранении, сроках их нахождения в суде.

В завершение встречи Евгений Олегович провел со школьниками ознакомительную экскурсию по зданию суда.

Целью данного мероприятия явилось проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся, повышение их правовой грамотности и ознакомление с основными правами и обязанностями.