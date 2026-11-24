Подмосковные ветеринары рекомендуют подбирать для собак сезонную одежду и специальную обувь, чтобы защитить питомца от холода во время прогулок, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В пресс-службе ведомства отметили, что снег, холодный ветер и перепады температуры могут сделать привычные прогулки с собакой менее комфортными, особенно чувствительны к холоду короткошерстные и мелкие породы, щенки и пожилые питомцы, а также животные с заболеваниями суставов и ослабленным здоровьем.
Прежде всего важно правильно подобрать одежду по размеру и погоде, для некоторых собак также пригодится специальная защитная обувь, которая поможет уберечь лапы от холода, отметили в министерстве.
Ветеринары советуют во время прогулки следить за поведением собаки: если питомец дрожит, поджимает лапы, отказывается идти дальше, пытается спрятаться или просится на руки - это может говорить о том, что ему холодно. Также стоит обращать внимание на состояние кожи: покраснение, побледнение или отечность могут быть признаками холодового повреждения, пишет РИА Новости.
Там отметили, что если после возвращения домой у собаки сохраняются признаки недомогания или появились изменения кожи, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.