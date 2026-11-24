19 ноября в центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского прошла научно-практическая конференция «Великолукская история в лицах», приуроченная к 860-летию города, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Фото: комитет культуры администрации города Великие Луки

Ученые, краеведы и исследователи из Великих Лук, Пскова, Новосокольников, Старой Руссы (Новгородская область) и Москвы представили доклады о земляках.

Работали секции о вкладе великолучан в науку, медицину, культуру, военное и морское дело.

Материалы конференции войдут в краеведческий альманах «Великолукский вестник».