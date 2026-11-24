Университет «Синергия» при поддержке псковского филиала Кадрового центра «Работа России» провел 13 ноября вебинар для ветеранов СВО и членов их семей. Эксперты рассказали, как выстраивать маркетинг в малом бизнесе и использовать искусственный интеллект в повседневной работе. Цель мероприятия — дать участникам конкретные знания, которые помогут запустить свое дело и эффективно управлять им, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото: университет «Синергия»

«Малый бизнес часто выигрывает за счет скорости и гибкости. Но для этого нужны работающие инструменты — от понимания, как продвигать услугу, до умения использовать современные технологии в повседневной работе. Мы хотим, чтобы бывшие военнослужащие, которые начинают свое дело, не тратили время на ошибки, а сразу получали практические навыки», — сказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Перед аудиторией выступил эксперт по франчайзингу Николай Маркин. Он разобрал, как выстраивать продвижение с ограниченным бюджетом и на какие каналы стоит обращать внимание в первую очередь. Помимо этого, специалист поделился со слушателями своим опытом развития крупных сетей в стритфуде, а также франшиз в детском образовании, бьюти-сфере и бытовых услугах.

Вторым спикером стал ветеран СВО, руководитель проектов университета «Синергия», участник всероссийского проекта «Твой Герой», лектор проекта «СВОЙ путь» Андрей Голдобаев. Его лекция была посвящена тому, как нейросети могут помочь в обычных делах — от подготовки документов до общения с клиентами. Он показал конкретные примеры и объяснил, с чего начать, чтобы технологии работали на человека, а не отнимали время.

Участникам семинара вручили сертификаты на обучения на онлайн-курсах «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» от университета «Синергия» в рамках программы «Развитие предпринимательства среди ветеранов СВО».

Вуз реализует эту комплексную программу с 2024 года. Она включает онлайн-занятия и очные мастер-классы по основам бизнес-планирования, предпринимательства, маркетинга и франчайзинга. Партнеры проекта — Российская ассоциация франчайзинга и центры «Мой бизнес». Более 30 компаний-правообладателей предоставляют ветеранам специальные скидки на паушальные взносы. Обучение уже прошли более 800 ветеранов и членов их семей из разных регионов России.