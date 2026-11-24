В Великих Луках началась подготовка к новогодним и рождественским праздникам. В городе приступили к монтажу праздничной иллюминации и декоративных элементов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

В рамках праздничного оформления на городских улицах и общественных пространствах будет установлено 350 световых консолей, 48 из которых — новые, а также световые растяжки на проспекте Ленина. Также предусмотрена установка гирлянд на городских деревьях, которые станут дополнительным украшением улиц и общественных территорий.

Кроме того, в разных частях города разместят 27 малых архитектурных форм, которые дополнят праздничное оформление и создадут единое новогоднее пространство.

Работы по монтажу праздничных конструкций и иллюминации планируется завершить до 7 декабря.