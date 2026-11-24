Жителя Псковского муниципального округа приговорили к 180 часам обязательных работ за участие в мошеннической схеме в качестве дроппера. Мужчина получил около 15 тысяч рублей за перевод денег, похищенных у граждан, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что летом 2025 года мужчина получил в мессенджере Telegram предложение заработать от неизвестного пользователя с никнеймом «Владимир». Он согласился предоставить свой банковский счёт для проведения незаконных денежных операций и передал реквизиты карты и номер телефона.

Впоследствии на счёт мужчины поступило более 100 тысяч рублей от граждан, которых обманули мошенники. Потерпевшие полагали, что переводят предоплату за аренду квартиры. Полученные деньги подсудимый несколькими транзакциями перечислил на счета других лиц, за что получил вознаграждение.

В ходе предварительного следствия мужчина добровольно возместил причинённый ущерб, а в ходе судебного заседания полностью признал свою вину и раскаялся.

С учётом смягчающих обстоятельств мировой судья судебного участка №24 Псковского района признал мужчину виновным по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и назначил ему 180 часов обязательных работ.