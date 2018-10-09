Общество

Порядок приобретения билетов на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков напоминает ОЖД

В связи с возникающими вопросами Октябрьская железная дорога напоминает порядок приобретения билетов на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, поезда №809/810, №811/812 «Ласточка» являются поездами дальнего следования с обязательным предоставлением мест. Приобрести билеты на поезда «Ласточка» можно за 90 суток до отправления. Для гарантированного допуска к проезду в поезде, просим пассажиров приобретать проездные документы заблаговременно.

Оформить проездные документы на поезда «Ласточка» пассажиры могут следующими способами:

- на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru), который предлагает услугу по оформлению без комиссии и оплате с использованием банковской карты электронных билетов на поезда «Ласточка» по полному, детскому и школьному тарифу, а также по специальным тарифным планам «Senior» (-30% для лиц старше 60 лет) и «Junior» (-30% для лиц в возрасте от 10 до 21 года).

- с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», которое поддерживается на всех мобильных платформах (iOs, Android, Windows). Оформление проездных документов в приложении осуществляется по безналичному виду оплаты по полному, детскому и школьному тарифу, а также по специальным тарифным планам: «Senior» и «Junior».

- в железнодорожных кассах дальнего следования, расположенных на территории России. Подробную информацию о наличии и режимах работы железнодорожных касс можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» или по телефону Единого информационно-сервисного центра 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов РФ).

Поезда «Ласточка» №809/810 оборудованы программно-аппаратным комплексом «Мобильная касса». Для приобретения проездного документа по полному и детскому тарифу за наличный и безналичный расчет пассажир может обратиться непосредственно на платформе к проводнику поездной бригады скоростного поезда «Ласточка». Обращаем внимание, что продажа билетов у проводника производится только при наличии свободных мест в поезде, поэтому рекомендуем оформлять проездные документы заблаговременно.

Подробную информацию о стоимости и условиях проезда, акциях и скидках для пассажиров можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru) и по телефону Единого информационно-сервисного центра 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов РФ).