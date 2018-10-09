Общество

В Саратовской области уволили министра, которая заявила, что на 3,5 тыс. рублей можно прожить

Министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова, заявившая о возможности прожить на 3,5 тыс рублей в месяц, отправлена в отставку. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

Ранее в споре с местным депутатом Николаем Бондаренко после заседания в областной думе, где обсуждался прожиточный минимум для пенсионеров, Соколова заявила, что этих денег «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Видеозапись разговора оказалась в редакции агентства «Общественное мнение».

Депутат предложил министру в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, составляющий в области 7241 рубль. При этом, согласно данным статистики, в сентябре минимальный набор продуктов жителю региона обошелся бы в 3162 рубля. Соколова от предложения отказалась, сославшись на «статус министра» и необходимость «охранять подвижность и работоспособность», но вызвалась составить меню для Бондаренко.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное (питание), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила министр труда Саратовской области.