Даже тщательная чистка зубов и использование всех средств ухода не всегда избавляют от неприятного запаха, и это вызывает недоумение. Почему проблема может скрываться там, куда не достаёт зубная щётка, — и о чём она сигнализирует? Об этом рассказал стоматолог, спикер университета «Реавиз» по хирургической стоматологии Алексей Шестопалов.

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«Большая часть неприятных запахов действительно связана с проблемами в полости рта: нависающие края коронок, неправильно изготовленные пломбы, ортопедические конструкции, зубные отложения», — отметил Алексей Шестопалов.

Бактерии — главный источник проблемы, а точнее, продукты их жизнедеятельности. За неприятный запах в основном отвечают бактерии, которым для жизни не нужен кислород (анаэробные), и располагаются они, как правило, в глубоких деснёвых карманах, поднутрениях и скрытых полостях. Цикл деления многих бактерий — 15–30 минут, а это значит, что спустя это время бактерий становится в два раза больше. В течение ночи их численность увеличивается в несколько раз, а значит, и продуктов жизнедеятельности накапливается гораздо больше — отсюда неприятный запах в утреннее время. После гигиенических процедур этот запах обычно, исчезает.

«Но бывают бактерии, жизнедеятельность которых процветает в глубоких пародонтологических карманах: они создают колонии на цементе корня, куда не проникает зубная щётка и другие атрибуты ухода за полостью рта. Вымыть такие бактерии не представляется возможным ни полосканиями, ни ирригатором. Организм, в свою очередь, начинает реагировать на клеточном уровне, чтобы исключить распространение бактерий вглубь организма. Выделяемый тучными клетками гистамин расширяет ближайшие сосуды, из них начинают мигрировать лейкоциты — большая часть из них нейтрофилы, — для того чтобы бороться с бактериями. В этом процессе погибают и бактерии, и лейкоциты: именно они составляют большую часть выделений из десны при надавливании. Серозно-гнойные выделения из деснёвых карманов — это, по сути, погибшие бактерии и лейкоциты», — пояснил стоматолог.

Симптомы того, что присутствует бактериальная нагрузка:

Кровоточивость, которая происходит при расширении сосудов;

Десна с синюшным оттенком;

Серозно-гнойные выделения при надавливании на десну;

Запах, который не уходит в течение дня.

Всё это придаёт чувство дискомфорта.

«Любые воспалительные процессы на слизистой оболочке (стоматиты, грибковые поражения, раневая поверхность после ожога), кариозные полости также могут являться источником неприятного запаха. Поэтому обследование и консультация стоматолога должны стать первым шагом на пути решения этой проблемы. Стоматолог обязательно обратит внимание на состояние языка и слизистой полости рта. Наличие большого налёта на языке может быть не только причиной запаха, но и симптомом воспаления желудочно-кишечного тракта. Поэтому вторым шагом необходимо исследовать ЖКТ», — добавил Алексей Шестопалов.

Как отмечает эксперт, больная печень также может быть причиной неприятного запаха: именно она нейтрализует все яды, попадающие в наш организм, и при нарушении её работы меняется запах выдыхаемого лёгкими воздуха. Нужно убедиться в отсутствии сахарного диабета, сдав анализ на сахар или гликированный гемоглобин. При данном заболевании может наблюдаться запах ацетона из полости рта.

Четвёртый шаг — убедиться в отсутствии паразитов, которые могут жить как в кишечнике, так и в печени и лёгких: это вызывает нарушение в работе органов и также может приводить к неприятному запаху при дыхании, пишет RuNews24.ru .

«Кроме того, следует исключить банальные вещи, такие как алкоголь, курение, работу с химическими веществами без специальных средств защиты», — резюмировал Алексей Шестопалов.