Торжественное открытие III молодёжного фестиваля театрального искусства Союзного государства «Мосты дружбы» состоялось на Малой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 24 ноября. В фестивале приняли участие студенческие театральные коллективы из разных регионов России и Беларуси. На церемонии присутствовали представители ПсковГУ, Министерства науки и высшего образования России, Представительства МИД России в Пскове, а также белорусских университетов, присоединившихся к мероприятию онлайн.