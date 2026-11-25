Часть авиарейсов по маршруту Псков — Москва пришлось временно исключить из расписания из-за дефицита самолетов. Об этом в ходе «Прямой линии» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы о транспортной доступности региона.

Глава региона напомнил, что ранее воздушное сообщение со столицей было выстроено с частотой 14 рейсов в неделю — по одному утреннему и вечернему вылету ежедневно. Однако из-за нехватки воздушных судов график пришлось скорректировать. При этом правительство области совместно с авиакомпанией «Азимут» делает всё возможное, чтобы поддерживать максимально возможную частоту полетов.

«К сожалению, на сегодняшний день наблюдается достаточно большой дефицит бортов. Долгое время нам удавалось поддерживать частоту сообщения Псков — Москва на уровне 14 рейсов в неделю — по одному вылету утром и вечером. Но именно из-за нехватки самолетов часть рейсов из этого расписания пока пришлось убрать», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также прокомментировал перспективы запуска прямых авиарейсов в Абхазию. По его словам, у Псковской области активно развиваются деловые и культурные связи с республикой, где открылся современный аэропорт. Власти региона готовы рассмотреть запуск сезонных рейсов, если появятся свободные самолеты и будет подтверждена экономическая целесообразность, так как региону придется субсидировать каждый перелет из областного бюджета.

Кроме того, Михаил Ведерников поблагодарил РЖД за совместную работу по развитию железнодорожного сообщения — в частности, за перевод дополнительных «Ласточек» до Печор с режима выходного дня на ежедневный график, а также за проработку маршрутов дальнего следования в направлении Сухума и Минска.