За плечами нового вице-губернатора Оксаны Ивановой – многолетняя работа в исполнительной власти области: путь от специалиста комитета по местному самоуправлению до первого заместителя руководителя аппарата правительства региона – начальника управления внутренней политики. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Антон Мороз в Мах.

«Оксана Игоревна многие годы конструктивно работает с политическими партиями, депутатами всех уровней, главами муниципалитетов и общественными организациями. Её заслуги отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Уверен, что её опыт, энергия и профессионализм станут надёжной опорой в решении задач, стоящих перед регионом. Для меня принципиально важно: команда, которая работает на развитие Псковской области, должна быть сильной и эффективной. В этом – залог качества жизни наших земляков. Желаю Оксане Игоревне успехов, плодотворной работы и реализации всех намеченных планов на благо региона!» – подчеркнул парламентарий.

Напомним, Оксана Иванова с сегодняшнего дня назначена заместителем губернатора Псковской области.