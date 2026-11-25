Карантин из-за бешенства ввели в Новосокольниках. Очаг заболевания обнаружили на частном подворье на улице Загородной. Соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Ограничения также распространяются на территорию в районе улиц Комсомольской, Калинина, Тракторной, Загородной, Южной и Московской, а также вблизи трассы М-9 «Балтия».

На время карантина посторонним запрещено посещать подворье, где обнаружили очаг бешенства. Также нельзя лечить больных бешенством животных, привозить и вывозить животных, которые могут заразиться этим заболеванием.

На прилегающей территории запрещено проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия со скоплением животных, а также отлавливать диких животных для зоопарков. Ограничен и вывоз животных, однако для привитых от бешенства предусмотрены исключения.

Карантин снимут через 60 дней после уничтожения останков последнего больного животного и завершения необходимых ветеринарных мероприятий.