Стартовало голосование за финалисток «Мисс и Миссис Псков - 2026 в номинации «Интернет». Как сообщили организаторы мероприятия Псковской Ленте Новостей, голосование проходит в мессенджере Мах, где также опубликованы правила голосования и полный список претенденток на победу.

Фотографии предоставлены организаторами

Как отметили организаторы, голосование продлится вплоть до финальной церемонии.

Голосование проходит в мессенджере Мах, где опубликованы правила голосования и все претендентки на победу.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков - 2026» состоится 28 ноября и пройдет в спортивно-развлекательном центре «Простория».

Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая, модель и просто красавица — Анна Калашникова.

Почетными гостями церемонии финала станут бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.