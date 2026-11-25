Более 154,6 тысячи тонн плодоовощной продукции ввезли из Белоруссии через пункты пропуска в Псковской области с начала 2026 года по 19 ноября. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил 84,6 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Наибольший объём поставок пришёлся на картофель - 45,1 тысячи тонн, морковь - 40,3 тысячи тонн и капусту - 20,5 тысячи тонн. Кроме того, через границу ввезли 10 тысяч тонн томатов, 9,1 тысячи тонн свёклы, 8,7 тысячи тонн муки, 6,9 тысячи тонн яблок и 4,6 тысячи тонн огурцов.

Все партии растительной продукции успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль и были разрешены к ввозу на территорию России.

Основной объём продукции направили в Санкт-Петербург, Псков, Москву, Смоленск, Ростов, Новгород и Тверь.