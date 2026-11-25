Ветераны специальной военной операции должны иметь возможность получать максимальное пособие по безработице без сбора дополнительных справок. Такая мера позволит упростить возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни и поддержать их на время поиска работы. Об этом сообщил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя соответствующую инициативу Минтруда в своих социальных сетях.

«Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ полностью поддерживает предложенный Минтрудом законопроект. Наши защитники, прошедшие через испытания специальной военной операции, заслуживают самого внимательного отношения государства. Сложности со сбором справок о прежнем заработке — это реальная проблема, с которой сталкиваются многие ветераны», — отметил Сергей Вострецов.

О разработке законопроекта 23 ноября сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов на круглом столе в Совете Федерации, посвящённом трудоустройству и социальной реабилитации участников СВО.

Согласно инициативе, ветераны, которых служба занятости признает безработными, смогут получать максимальное пособие без предоставления справок о заработке на предыдущем месте работы. Сейчас размер такой выплаты составляет 15 886 рублей в месяц в первые три месяца безработицы.

Законопроект уже направили в правительство России для согласования. В ближайшее время документ планируют внести в Государственную Думу.

«Человек, вернувшийся из зоны боевых действий, не должен тратить недели на бюрократические процедуры, пока ему нужно адаптироваться, восстанавливать здоровье и искать работу. Назначение максимального пособия по безработице сразу при обращении в службу занятости — это справедливый и своевременный шаг. Он позволит ветеранам чувствовать уверенность и поддержку в переходный период», — подчеркнул председатель СОЦПРОФ.

Сергей Вострецов также отметил, что меры социальной поддержки участников СВО должны быть доступными, понятными и эффективными. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы содействовать реализации инициативы и следить за её применением на практике.