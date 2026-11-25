Всероссийский проект «ТопБлог» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает начинающих авторов в медиачеллендж «Вызов принят». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе проекта, молодежь Псковской области сможет перенимать опыт у блогеров-миллионников: снимать видео, осваивать новые форматы и находить собственный голос в соцсетях. Участников ждут творческие испытания, эфиры с популярными авторами и призы за лучшие работы. Участие доступно до 15 декабря на цифровой платформе.
Фотографии: пресс-служба проекта «ТопБлог»
Поддержка талантов и самореализации молодежи, которой Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание, воплощается в конкретных возможностях для начинающих блогеров. Медиачеллендж «Вызов принят» продолжает эту работу, делая опыт профессионалов доступным для ребят независимо от места жительства и количества подписчиков. За такой поддержкой – внимание государства к новому поколению лидеров общественного мнения, способных увлекать аудиторию и вовлекать людей в полезные инициативы.
Конкурсная программа открыта для всех желающих в возрасте до 35 лет. Каждые три дня блогеры публикуют новое творческое испытание: снять и смонтировать короткое видео, создать фотографию, написать пост или по-своему переосмыслить популярный тренд. За каждым заданием – конкретный навык: найти идею, подобрать выразительный кадр, придумать заголовок, удержать внимание зрителя. Присоединиться к челленджу можно в любой момент.
В каждом творческом испытании организаторы определяют трех победителей – они получат фирменный мерч и другие подарки для создателей контента. Пользователи старше 35 лет могут смотреть эфиры и выполнять задания вне конкурса. Для всех возрастов есть отдельная активность: три участника, пригласившие больше всего людей по персональным реферальным ссылкам, получат специальные призы.
Практическую программу дополняют эфиры с блогерами-миллионниками о создании контента и развитии соцсетей. Новые приемы можно сразу проверять в собственных работах, пробовать разные способы подачи и искать темы, в которых раскрывается индивидуальность.
Чтобы принять вызов, необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе «Россия – страна возможностей» и заполнить короткую анкету.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».