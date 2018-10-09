Общество

Почти 40 кг рыбы и 29 незаконных орудий лова изъяла псковская рыбоохрана на минувшей неделе

В Псковской области за минувшую неделю выявлено 17 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 23 тыс. рублей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Изъято 39,7 кг водных биоресурсов, 29 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.

В общей сложности на минувшей неделе на территории СЗФО госинспекторами рыбоохраны выявлено 185 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 331,5 тыс рублей.