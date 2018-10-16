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Общество

Буква закона vs Правда жизни на примере переполненных мусорок Завеличья

18.10.2018 11:41|ПсковКомментариев: 4

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6) 17 октября. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой вновь «мусорная» тема.

Общественность уже который день вопит в соцсетях и на информлентах по поводу регулярно не убираемых урн на Завеличье в Пскове. Параллельно (и не менее настойчиво) аналогичные жалобы потоком льются относительно гор мусора на псковских кладбищах. Официальный сайт муниципалитета темы игнорирует. Модератор группы «Контроль Псков» в фейсбуке, где отдельные участники уже объявили акцию по ежедневному дублированию мусорных постов, Анна Удовенко, как обычно, не просто «ушла за ответом к коллегам», а, видимо, эмигрировала в страну, у которой нет договора с Интерполом о выдаче, потому как внятного пояснения как не было, так и нет.

Если вспомнить ответ городских чиновников на вопрос «не случится ли коллапса в городе в связи с претензиями УФАС к подрядчикам по уборке улично-дорожной сети Пскова?», то он звучал оптимистично и категорично: нет, все под контролем. Намедни информагентства выдали новость: Арбитражный суд Северо-Западного округа 8 октября поддержал позицию УФАС и признал ничтожным многомиллионный контракт администрации города Пскова и ООО «Технодор». Таким образом, кассационная инстанция подтвердила позицию антимонопольщиков о том, что исполнение контрактов по содержанию дорог города фирмами, не имеющими опыта работ и созданными за 11 дней до аукциона, недопустимо.

Напомним, в марте этого года Арбитражный суд Псковской области по иску регионального УФАС Псковской области к администрации областного центра признал недействительным электронный аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территории Завеличья на период с 2 декабря 2016 года по 30 ноября 2019 года. Как говорили римляне, закон суров, но это закон. Нечего, мол, делать на рынке услуг фирмам, созданным за 11 дней до проведения аукциона. Не единожды в поддержку позиции УФАС высказывался лидер псковских справедливороссов, депутат муниципальной Думы Олег Брячак. Свою позицию парламентарий обосновал в комментарии «Дневному дозору».

«Я являюсь псковичом, и мне так же не устраивает, как недобросовестные подрядчики убирают Завеличье. Если они вообще его убирают. Потому что я не вижу, чтобы они его убирали. Так же я не вижу, чтобы они убирали Центр, особенно зимой. Ко мне поступает большое число жалоб не только от водителей, но и от пешеходов. Потому что подрядчики должны и тротуары тоже чистить, а они этого не делают. Есть определенная технология уборки, прописанная в договоре. Должна быть правильная смесь, которая должна регулярно посыпаться. Как только выпадает снег, в течение какого-то короткого времени должны выезжать уборочные машины, а у нас снег, бывает, лежит сутками, а мы этих машин не видим. А деньги-то платятся. На мой взгляд, подрядчик их просто присваивает себе, и я очень рад, что Арбитражный суд, скажем так, «засилил» суд городской, и теперь контракт будет расторгнут. По аналогии хочу поблагодарить за расторопность администрацию города. Насколько я знаю, она уже обратилась в суд по УДС, потому что там тоже фирма-однодневка, и, так как ситуация абсолютно аналогичная, думаю, что там тоже будет вынесено аналогичное решение, и контракт будет расторгнут. Хочу также поблагодарить Ольгу Викторовну Милонаец, потому что если бы оне она, ее настойчивость и компетентность, так бы мы и дышали пылью. Сейчас опять наступит зима, опять ничего не будет убираться, потом наступит весна, и будем мы опять дышать тем, что останется после зимы, всей этой гадостью. Это возмущает, притом что деньги город этим подрядчикам платит всегда своевременно».

Что мы имеем сегодня: 8 октября «Технодор» судом был отстранен от уборки Завеличья, и практически сразу же начались посты про скопление мусора в самом большом микрорайоне областного центра в части своевременного опорожнения урн. Стоит отметить, что подрядчик по контракту не только обслуживает дорожное полотно, но и занимается уборкой остановочных комплексов и придорожной зоны, где расположены урны. Как пояснили нашей программе в ООО «Технодор», на сегодняшний день фирма, руководствуясь решением Фемиды, Завеличье не убирает. Соответствующие полномочия городскими чиновниками возложены на муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства». По факту МКУ имеет штат сотрудников чуть более 50 человек, по заявкам администрации занимается спилом деревьев, покосом и уборкой внеконтрактных муниципальных и безхозяйных территорий, ликвидацией несанкционированных свалок и еще бог знает чем. А теперь еще и уборкой улично-дорожной сети самого крупного микрорайона региональной столицы.

Откуда у «Службы благоустройства» необходимая техника, специалисты, соблюдение графиков и технологий? В МКУ от официального комментария воздержались, пояснив, что делают все от них зависящее, но тяжело. Стоит отметить: «тяжело» было бы зимой, а сейчас хоть снег убирать не нужно. Какие усилия предпринимает администрация города в сложившихся условиях и чего ждать дальше, в эксклюзивном комментарии «Дневному дозору» рассказал глава исполнительной власти Пскова Александр Братчиков.

«По решению ФАС был расторгнут контракт с подрядной организацией, заключенный в 2016 году. Произошло это летом, поэтому мы вынуждены в рамках освободившихся лимитов заключать короткие контракты по крайней мере до конца года. Контракт на данном этапе разыгран, единственно что, по условиям 44-го федерального закона, у нас 10 дней на заключение данного контракта - это обязательная процедура. Он будет заключен в ближайшее время - думаю, в начале следующей неделе. Мы уже понимаем, кто выиграл данный конкурс, поэтому с подрядчиком проведены переговоры. Уборка города тяжеловата из-за отсутствия специализированной техники. Все-таки у «Службы благоустройства» города несколько иные функции и бюджетные задания, но, так как город все равно должен убираться, мы в любом случае заставляли их это делать. Надеюсь, контракт расторгнут не будет, потому что он больше был расторгнут по формальному признаку. Дело по контракту по Завеличью находится в кассации, и от того, какое будет принято решение, мы будем планировать наши дальнейшие действия. Если решение будет утверждено и потенциальная возможность расторжения договора по Центру будет, мы будем заранее предполагать и разыгрывать контракты на уборку Центра».

Итак, по Завеличью разыгран короткий месячный контракт на уборку. А что дальше? А если ситуация повторится и по территории Центра? Впереди ведь зима, и дело с мельтешней ежемесячных контрактов в худшем случае может привести к критической ситуации - город будет не убран. Пять лет назад, понимая твердую необходимость долгосрочных контрактов как гарант стабильности в хозяйстве, администрация перешла от годичных к трехлетним договорам с подрядчиками. Но у всего есть вторая сторона: с точки зрения закона все должно быть четко. И на случай «Ч» у администрации города должен быть проработан механизм замещения подрядной организации, которая условно или буквально (как сейчас по Завеличью) может выпасть из контрактных отношений. Такое мнение нашей программе высказал руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

«Должны быть какие-то механизмы временного замещения. Грубо говоря, расторгли контракт, получается ситуация крайней необходимости. Ведь эта ситуация возникла уже давно, все решения первого суда были два месяца назад решение апелляционной инстанции - несколько дней назад. За это время можно было подготовиться, подобрать организацию, которая будет работать на каких-то временных условиях. Ну и, опять же, если копнуть глубже, проведение незаконного аукциона - ответственность администрации. Если провели аукцион, который позже был признан незаконным, то значит неправильно его проводили».

С мусором на кладбищах ситуация несколько другая: подрядчик - компания «Базовый элемент» - тоже приостановил свою работу, но по причине недофинансирования. Трехлетний контракт на уборку 10 псковских кладбищ предполагает выделение средств на год в размере чуть более 6 миллионов рублей. Как пояснили нам в компании, сумма денег несоотносима с объемами мусора. Плюс ко всему, есть проблемы и с утилизацией кладбищенских ТКО. Обоюдный диалог подрядчика и городских властей в этом проблемном вопросе ведется и приносит свои плоды, пояснили «Дневному дозору» обе стороны. Позиция муниципалитета - в комментарии главы администрации Пскова Александра Братчикова.

«Я встречался вчера с руководителем подрядной организации, которая осуществляет уборку кладбищ, мы с ним все посмотрели, контракт проанализировали и договорились, что он продолжит исполнение контракта в том виде, в котором он был заключен, а на будущее, возможно, вопрос дополнительно пересмотрим. Он мне пообещал, что до конца года уборка кладбищ будет проводиться в полном объеме. Мы также обсуждали вопрос по увеличению финансирования, но больше интересует даже утилизация мусора. Кладбище подразумевает утилизацию не бытового мусора в привычном понимании, а утилизацию листвы и веток, что не является опасными отходами. Мы обсуждаем, где можем этот мусор захоранивать. Раньше это происходило на городской свалке, а теперь отвозить мусор на новый полигон — достаточно дорогое удовольствие. Поэтому мы обсуждаем возможность размещения данного вида отходов где-то на более близком расстоянии. Хочется, чтобы и листва с ветками с территории кладбищ вывозились, и чтобы это не повлекло за собой увеличение нагрузки для городского бюджета».

В качестве вывода: обстоятельства мусорной неразберихи выяснены, объяснения получены, угрозы обозначены. Ждем. И если с вывозом мусора с территории кладбищ ситуация неприятная в плане больше морального аспекта (ну не красят горы веток, листьев, сухой травы и отслуживших свой срок ритуальных принадлежностей покой усопших и репутацию чиновников), то с содержанием в порядке крупнейшего микрорайона города могут быть гораздо более ощутимые вопросы: если городские власти не разрулят ситуацию и с приходом зимы ответственным за расчистку снега и обработку полотна от наледи останется организация, у которой нет ни соответствующей техники, ни рабочих, тогда дело будет не тихо. Компетентные чиновники не понимать этого не могут. Нет, про принцип чиновников «Что такое работа? Это когда ты сначала создаешь проблему, а потом ее решаешь», нам известно. Посмотрим. 

Теги: #эхо москвы в пскове #городская среда #благоустройство #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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