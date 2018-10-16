Общество

Сотрудники ГППО «Псковпассажиравтотранс» провели субботник. ФОТО

Сотрудники ГППО «Псковпассажиравтотранс» провели субботник в Пскове 20 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, мероприятие проводилось в связи с объявленным с 1 по 31 октября месячником по благоустройству и санитарной уборке территории Пскова.

Уборка проводилась на внутренней и на прилегающей территории предприятия на улице Леона Поземского. Порядок наводили в ремонтной зоне. Кроме того, субботник проходил на автобусной площадке на ул. Рокоссовского и возле диспетчерской на Привокзальной площади.

В уборке принимали участие сотрудники различных служб предприятия во главе с и.о. генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Николаем Киянцем.

Субботник завершился чаепитием на улице с настоящим самоваром и пирогом.