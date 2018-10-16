Общество

Педагоги Островского района рассчитывают на победу в профсоюзном проекте «Танцетерапия»

20-21 октября на базе санатория «Хилово» состоялись очередные занятия в рамках нового профсоюзного проекта «Танцетерапия» с участием команды членов первичных профсоюзных организаций работников системы образования Островского района. Принять участие в соревновании захотели 21 человек, на сегодняшний день это самая многочисленная команда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, команду ждала насыщенная программа: после знакомства с проектом и разминки началась активная подготовка танцевального номера. Темой октября стали бальные танцы, поэтому команда подготовила фигурный вальс. Участники выучили такие вальсовые элементы как шаги, «квадраты» и повороты, которые лишь на первый взгляд кажутся простыми. Также они научились правильно обращаться и танцевать с веером — отличительным общим элементом этой группы, который они создали своими руками на мастер-классе от мастера по рукоделию Евгении Емельяновой. Теоретические занятия по профсоюзной тематике и проблемы района с профсоюзными активистами обсудил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич.

Напомним, что в сентябре в рамках проекта «Танцетерапия» команды осваивали русский народный стиль. А в ноябре начнется изучение цыганского танца. В декабре после генеральных репетиций все участники встретятся в конкурсной программе и поборются за выход своей группы в финал проекта. Для финального конкурса победители будут разучивать эстрадные танцы, а в конце февраля 2018 года состоится батл, где участники сразятся за призовые места.